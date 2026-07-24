Stattdessen geben einmal mehr die steigenden Öl- und Energiepreise die Richtung an den Finanzmärkten vor. Im Nahost-Konflikt halten die gegenseitigen Angriffe und Drohungen an, und der Schiffsverkehr in Strasse von Hormus befindet sich auf einem Tiefststand. Derweil traten am heutigen Morgen die erwarteten neuen US-Zölle in Kraft. Insgesamt gelten sie für 60 Länder - darunter auch die Schweiz. Die Auswirkungen dürften sich nach Ansicht von Ökonomen vorerst in Grenzen halten, da die neuen Zölle lediglich als Ersatz für die auslaufenden generellen Zölle fungieren.