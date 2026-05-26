Immerhin gaben die Ölpreise nach und am Morgen lag Brent mit 98,09 US-Dollar je Barrel weiter unter der Schwelle von 100 Dollar. Wann dann aber auch im Falle einer Verhandlungslösung im Iran die Strasse von Hormus wieder geöffnet wird, ist laut Händlern noch unklar. «Von einer nachhaltigen Entspannung kann noch keine Rede sein, die Hoffnung auf eine Lösung ist aber wieder da.» Im Tagesverlauf stehen noch einige US-Daten auf der Agenda, darunter der ADP-Beschäftigungsindex und das Konsumentenvertrauen.