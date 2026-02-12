Dafür haben sich nach den US-Jobdaten vom Vortag die Erwartungen einer weiteren Zinssenkung nach hinten verschoben, heisst es am Markt. Der erste Zinsschritt in diesem Jahr werde nun erst im Juli erwartet, nicht mehr im Juni. Im Januar waren in den USA mehr Jobs als erwartet geschaffen worden. Dafür wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Derweil geht hierzulande die Bilanzsaison weiter. Im Fokus steht die Swisscom. Ausserdem haben einige Banken und Industriefirmen Zahlen vorgelegt. Im Verlauf dürften dann wieder US-Daten, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, in den Fokus rücken. Diese geben Hinweise auf die Entwicklung im laufenden Monat. Der Datenhöhepunkt steht mit den US-Inflationszahlen aber erst am morgigen Freitag an.