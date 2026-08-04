Unterstützung kommt einmal mehr von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Präsident Trump kündigte nach der Absage neuer Angriffe nun wieder Gesprächsrunden an. Gleichzeitig ist in der Strasse von Hormus erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. «Die Börse braucht für nachhaltige Anstiege greifbare Fortschritte im Iran», kommentierte ein Börsianer am Morgen. Auf der Konjunkturagenda stehen im Verlauf insbesondere Daten zum Auftragseingang aus den USA sowie der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen. Letzterer ist der erste Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den Leitindex SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 14'400 Punkten. Mitte vergangener Woche hat das Barometer bei 14'656 Zählern eine weitere Bestmarke gesetzt.
Berichtssaison mit Verschnaufpause
Die Halbjahresberichtssaison gönnt sich nach den übervollen Vorwochen nun zunächst eine kurze Verschnaufpause. Entsprechend wenige Finanzberichte stehen auf der Agenda. Erst am morgigen Mittwoch steht mit Sandoz (+0,2 Prozent) wieder ein zumindest zukünftiger Bluechip an, am Donnerstag folgen Zurich (+0,2 Prozent) und Swisscom (+0,1 Prozent).
Derweil hat Roche (+0,3 Prozent) zusammen mit dem US-Partner Nurix Therapeutics den ersten Patienten in eine globale zulassungsrelevante Studie mit dem experimentellen Wirkstoff Bexobrutideg aufgenommen.
In der zweiten Reihe kommen neue Impulse für den Tech-Sektor von AMS Osram (+6,4 Prozent). Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität wurden die Erwartungen übertroffen. Zudem wurde der Umbau hin zu einem Halbleiterunternehmen vorangetrieben.
Auch Analystenkommentare können für Bewegung sorgen. So hat CFRA die Einstufung für Georg Fischer (+1,2 Prozent) mit «Buy» gestartet, die SIG Group (+1,2 Prozent) honoriert eine Kurszielerhöhung der Citigroup.
dm/ra
(AWP)