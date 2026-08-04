Unterstützung kommt einmal mehr von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Präsident Trump kündigte nach der Absage neuer Angriffe nun wieder Gesprächsrunden an. Gleichzeitig ist in der Strasse von Hormus erneut ein Handelsschiff angegriffen worden. «Die Börse braucht für nachhaltige Anstiege greifbare Fortschritte im Iran», kommentierte ein Börsianer am Morgen. Auf der Konjunkturagenda stehen im Verlauf insbesondere Daten zum Auftragseingang aus den USA sowie der Jolts-Bericht zu den offenen Stellen. Letzterer ist der erste Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.