US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden und Teheran kritisiert die Verhandlungsstrategie der USA. «Beide Parteien sind derzeit offenbar nicht in der Lage, eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus zu finden», sagte ein Börsianer am Morgen. Damit ist der Konflikt weiter ungelöst und die Rhetorik hat sich zuletzt wieder verschärft. Insgesamt bleibe die Unsicherheit den Marktteilnehmern wohl erhalten. Nun rückt der anstehende Besuch von Trump in China in den Blick.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr um 0,65 Prozent höher bei 13'205 Punkten. 19 der 20 Werte des Leitindex werden im Plus erwartet.
Zurich mit Zahlen im Fokus
Der Versicherer Zurich (+1,7 Prozent) ist mit Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung legte die Gruppe zu. Was die Profitabilität angeht, sieht sich der Konzern mit Blick auf die bis 2027 gesetzten Ziele weiterhin gut aufgestellt, um diese zu erreichen oder gar zu übertreffen.
Die Aktien von Givaudan (-1,0 Prozent) stehen derweil durch eine Abstufung von Kepler Cheuvreux auf «Hold» von «Buy» vorbörslich unter Druck.
Im Fokus steht auch der Personaldienstleister Adecco (+0,5 Prozent) mit Zahlen zum ersten Quartal. Besonders mit dem kräftigen organischen Wachstum übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen deutlich. Beim Ausblick bleibt Adecco wie gewohnt vage.
Swisscom-Konkurrent Sunrise (+2,0 Prozent) legte ebenfalls Ergebnisse zum ersten Jahresviertel vor. Bei einem konstanten Umsatz stieg der operative Gewinn leicht an und das Management bestätite den Ausblick.
DocMorris (+1,8 Prozent) hat den Machtkampf mit dem Grossaktionär CEPD an der Generalversammlung vom Dienstag klar für sich entschieden. Alle vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten wurden gewählt und auch VRP Walter Oberhänsli wurde im Amt bestätigt.
Zahlreiche Analystenkommentare könnten ebenfalls für Bewegung sorgen. So erhöht RBC die Einstufung für Swatch (+1,5 Prozent) auf «Sector Perform» von «Underperform» und hebt das Kursziel an. Für Belimo (+3,2 Prozent) startet Barclays die Einschätzung mit «Overweight».
dm/uh
(AWP)