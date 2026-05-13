US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden und Teheran kritisiert die Verhandlungsstrategie der USA. «Beide Parteien sind derzeit offenbar nicht in der Lage, eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus zu finden», sagte ein Börsianer am Morgen. Damit ist der Konflikt weiter ungelöst und die Rhetorik hat sich zuletzt wieder verschärft. Insgesamt bleibe die Unsicherheit den Marktteilnehmern wohl erhalten. Nun rückt der anstehende Besuch von Trump in China in den Blick.