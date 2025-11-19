Zudem herrscht grosse Anspannung vor den Quartalszahlen von Nvidia. Der Chip-Gigant wird am Abend nach Börsenschluss seine Ergebnisse vorlegen und die Erwartungen sind nach Händleraussagen wieder einmal «gigantisch». «Und wenn sich die Märkte nach den Zahlen nicht zurück in den 'Risk-On'-Modus wagen, könnte es Zeit für eine wirkliche Korrektur sein», kommentierte eine Börsianerin. Am morgigen Donnerstag stehen dann zum ersten Mal wieder Daten vom US-Arbeitsmarkt nach dem Ende des Shutdown auf der Agenda.