Am Mittwoch dann richtet sich der Blick der Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Das Fed dürfte derweil die Zinsen unverändert lassen, weshalb das Hauptaugenmerk den begleitenden Aussagen zu künftigen Zinssenkungen gilt. Von der Berichtsaison gibt es am Berichtstag nicht allzu viele Impulse. In der zweiten Wochenhälfte werden dann mit Novartis, Roche, ABB und Julius Bär grösser Kaliber ihre Zahlen zeigen. An globalen Konjunkturdaten interessieren erste BIP-Schätzungen für Deutschland und die Eurozone.