Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine leicht festere Eröffnung zu. Während die Vorgaben aus den USA mehr oder weniger neutral sind, richtet sich die Aufmerksamkeit am Berichtstag auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht aus den USA, der wegen des Nationalfeiertags vom 4. Juli ausnahmsweise bereits am Donnerstag publiziert wird. In dessen Vorfeld dürfte bei den Investoren bis am Nachmittag eine gewisse Zurückhaltung herrschen, heisst es in Marktkreisen. Etwas stützend könnte die Nachricht zum Abschluss eines Handelsvertrages zwischen den USA und Vietnam wirken.