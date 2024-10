Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine etwas höhere Eröffnung zu. Der SMI könnte dabei den Stabilisierungsversuch des Vortages fortsetzen. Die ersten drei Tage der laufenden Woche endeten jeweils im roten Bereich, wobei das Minus am Vortag relativ gering ausgefallen ist und erst nach der Schlussauktion wirklich feststand. Hierzulande stehen nach Zahlen verschiedene Unternehmen im Fokus, international gesehen interessiert vor allem der Einkaufsmanagerindex in der Eurozone, welcher am Vormittag publiziert wird.