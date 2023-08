Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und der am Nachmittag angesagten neusten Konsumentenpreise in den USA dürfte aber die Zurückhaltung der vergangenen Tage zumindest in der Startphase anhalten. Für neue Verunsicherung hatten am Vortag zudem Teuerungsdaten aus China gesorgt, welche eine deflationäre Tendenz anzeigten. Dies weise auf eine schwache Nachfrage im Inland hin, heisst es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse.

10.08.2023 08:45