Für den ersten Handelstag des neuen Jahres 2025 deuten die vorbörslichen Indikationen auf einen freundlichen Start am Schweizer Aktienmarkt hin. Während hierzulande am gestrigen Berchtoldstag die Märkte geschlossen blieben, hat das Börsenjahr in Europa, den USA und einigen asiatischen Ländern bereits begonnen. Die Vorgaben werten Händler als durchwachsen. Die Wall Street gab am ersten Börsentag nach, während die Börsen Asiens keinen einheitlichen Trend zum Wochenschluss aufweisen.