Entsprechend gespannt schauen die Anleger auf die noch verbleibenden Daten vor der nächsten Fedsitzung. Am Nachmittag rücken die US-Produzentenpreise in den Fokus, bevor dann am morgigen Donnerstag die US-Inflationszahlen für August erwartet werden. «Es besteht durchaus das Risiko, dass der Preisanstieg unangenehm hoch ausfallen wird», sagte ein Händler. Derweil nehmen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wieder zu, nachdem Israel die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen hat. Für Unruhe sorgt auch das Eindringen von Drohnen in den polnischen Luftraum.