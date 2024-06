Somit geht der Blick der Börse bereits in Richtung Wochenende, an dem die erste Wahlrunde in Frankreich stattfindet. Zudem begegnen sich in den USA in der Nacht auf Freitag Trump und Biden zum ersten Mal in dieser Kampagne in einer TV-Debatte. Hierzulande könnte zudem eine wichtige Personalie bereits am heutigen Mittwoch entschieden werden: Experten halten es für gut möglich, dass der Bundesrat an seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Entscheid zum neuen Nationalbankpräsidenten fällen wird. In der Pole Position für Thomas Jordans Nachfolge steht bekanntlich der aktuelle Vizepräsident des SNB-Direktoriums, Martin Schlegel. Zuletzt wurden aber auch andere Namen genannt.