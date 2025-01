Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag nach zwei roten Handelstagen wieder mit einem freundlichen Start erwartet. Die ersten Unternehmen berichten über ihre Geschäftsentwicklung und sorgen damit in der allgemeinen Verunsicherung rund um die Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump für ein gewisses Gegengewicht. Derweil sind die Vorgaben von der Wall Street tendenziell positiv. So baute der Leitindex Dow Jones seine Gewinne gegenüber dem Börsenschluss in Europa weiter aus und auch die Tech-Börse Nasdaq dämmte ihre Verluste zumindest ein.