Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen in eine ereignisreiche Woche starten. Die Vorgaben aus Übersee sind leicht stützend. Die Wall Street hatte sich am Freitag leicht freundlich aus dem Handel verabschiedet. In Asien tendieren die Märkte am Montagmorgen allerdings etwas uneinheitlich. Hier mache sich die Zurückhaltung vor den anstehenden Terminen in dieser Woche bereits etwas bemerkbar, heisst es im Handel.

12.06.2023 08:45