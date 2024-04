Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich in den Handel starten. Die US-Börsen hatten am Vorabend dank Aussagen eines Fed-Mitglieds wieder Hoffnungen auf Zinssenkungen geschöpft und ihre zwischenzeitlich teils deutlichen Verluste wieder wettgemacht. Nun warten Anleger auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag und das Fed-Sitzungsprotokoll am Abend.