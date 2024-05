Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch vor der Bekanntgabe wichtiger US-Inflationsdaten freundlich erwartet. Positive Vorgaben aus den USA sowie aus Asien dürften zum Handelsstart stützen. Zwar war der Handel in New York von einer gewissen Zurückhaltung geprägt, die wichtigen Indizes zogen aber zum Schluss noch kräftig an und schlossen nur knapp unter Tageshoch.