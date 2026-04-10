US-Preisdaten das Zünglein an der Waage

Im weiteren Tagesverlauf steht mit der US-Inflation noch das Daten-Highlight dieser Woche an, wie es in einem Kommentar heisst. Laut Händler verheissen die Prognosen auf den ersten Blick nichts Gutes: Auf Jahressicht werde ein merklicher Anstieg erwartet. «Diese Zahlen sind das absolute Zünglein an der Waage. Fallen die Daten besser aus als befürchtet, dürfte das die Zinsfantasien neu befeuern und den Aktienmarkt endgültig ins Wochenende katapultieren. Sind die Teuerungsraten jedoch schlimmer als erwartet, droht dem gerade erst geborenen, jungen Aufwärtstrend ein jähes und brutales Ende.»