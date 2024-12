An der Schweizer Aktienbörse dürften am Freitag kein dickeren Taue mehr zerschnitten werden. Händler erwarten am zweitletzten Handelstag 2024 dank positiver Vorgaben aus den USA eine freundliche Eröffnung. An der Wall Street wurde im Gegensatz zu den europäischen Börsen am Donnerstag mit Aktien gehandelt. Seit dem 24.12. nach Europaschluss hatte der Leitindex Dow Jones beinahe 700 Punkte dazugewonnen. Am Stephanstag bewegte sich die US-Börse dann aber kaum vom Fleck.