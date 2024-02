Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss vorbörslichen Indikationen eine freundliche Eröffnung ab. Unterstützung kommt von den US-Börsen, wo der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag zwar leicht nachgegeben hatte, sich aber in der Nähe seines Rekordhochs hielt. Der breiter gefasste S&P 500 schaffte derweil ein neues Rekordhoch und der Technologieindex Nasdaq legte um mehr als 1 Prozent zu.

12.02.2024 08:45