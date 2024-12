Der Mittwoch steht am Schweizer Aktienmarkt ganz im Schatten der Zinsentscheidung in den USA. Diese findet allerdings erst am Abend statt, so dass der Handelstag von gespanntem Abwarten geprägt sein dürfte. Eine entsprechende Stimmung hatte sich am Vortag bereits an den US-Börsen gezeigt. So verbuchte der Leitindex Dow Jones den neunten Verlusttag in Folge, und auch die Tech-Börse Nasdaq legte nach der jüngsten Rekordjagd eine Pause ein.