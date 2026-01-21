«Der starke Anstieg des Goldpreises ist ein guter Indikator dafür, wie unsicher und angespannt die Märkte geworden sind», beschrieb eine Händlerin die Stimmung. Abgesehen vom WEF ist der heutige Kalender recht dünn gefüllt, auch international und von Seiten der Konjunktur stehen keine wirklichen Highlights im Programm. Einen Blick wert sein dürfte allerdings der Fall Trump gegen Cook vor dem US Supreme Court. Das Gericht diskutiert über die von Trump initiierte Entlassung der Notenbankerin und je nach Ausgang könnte sich ein brisanter Präzedenzfall ergeben.