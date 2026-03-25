Am Schweizer Aktienmarkt stehen am Mittwoch die Zeichen erneut auf Grün. Vage Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg sorgen für eine gewisse Zuversicht. Während die US-Börsen noch mit Verlusten schlossen, zogen die Märkte in Asien bereits kräftig an. Bei den Ölpreisen zeigte sich ebenfalls eine gewisse Entspannung - ein Fass der Sorte Brent kostete am Morgen wieder knapp unter 100 Dollar. Und auch der Goldpreis hat seine jüngste Talfahrt zumindest unterbrochen.