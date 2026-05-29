Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag nach seinem Ausrutscher am Vortag wieder mit Gewinnen erwartet. Erneut sind es die Hoffnungen auf ein Abkommen in Nahost, die für positive Vorgaben von der Wall Street und den Märkten in Asien sorgen. Denn laut US-Kreisen haben der Iran und die USA eine vorläufige Einigung zu einem Rahmenabkommen erzielt. Trumps Zustimmung sei aber noch offen. Händler bleiben nach dem Hin und Her der vergangenen Wochen allerdings durchaus skeptisch. «Erst wenn die Unterschrift trocken ist, kann man über eine Neupositionierung am Aktienmarkt wirklich nachdenken,» sagte ein Börsianer.