Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch nach den Vortagesverlusten wieder mit Gewinnen erwartet. Viel Rückenwind von den US-Vorgaben gibt es allerdings nicht. An der Wall Street hatten der Leitindex Dow Jones und die Tech-Börse Nasdaq nach starken Schwankungen im Minus geschossen, wenn auch leicht über dem Stand zum Börsenschluss in Europa. Die US-Zollstreitigkeiten zwischen wichtigen Handelspartnern und die Gegenreaktionen belasteten die Märkte weiterhin. Nun machen Gerüchte die Runde, dass Trump die Zölle wieder teilweise zurücknehmen könne. «Langsam wird es lästig, da sich wichtige Entscheidungen innerhalb von Minuten ändern können», fasst ein Händler die unsichere Stimmung zusammen.