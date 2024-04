Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine gute Stimmung ab. Dass der Leitindex SMI tiefer steht, ist vor allem auf die Ex-Dividende gehandelten Nestlé zurückzuführen. Gemäss der grossen Mehrheit der vorbörslichen Kurse versucht der SMI indes den Schwung vom Freitag mitzunehmen, als der Leitindex nach einer insgesamt schwachen Woche letztlich klar höher aus dem Handel ging. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones am Freitag ebenfalls klar zugelegt hatte. Die Tech-affinen Aktien stehen zu Wochenbeginn hingegen etwas im Gegenwind, nachdem am Freitag die Netflix-Aktien im Anschluss an Quartalszahlen markante Verluste einfuhren und die Nasdaq damit zur schwächsten Woche seit zwei Jahren führten.