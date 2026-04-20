Die anhaltenden Spannungen im Iran-Krieg dürften den Schweizer Aktienmarkt am Montag belasten. Nachdem Hoffnungen auf Friedensverhandlungen die Märkte vor dem Wochenende nach oben geschickt hatten, gibt es nun wieder viel Unsicherheit. So machte der Iran am Samstag die Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Er begründete dies mit den USA, die ihrerseits an der Blockade iranischer Häfen festhielten. Auch die Waffenruhe im Südlibanon zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz ist brüchig.