Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss vorbörslichen Zahlen eine leicht höhere Eröffnung erwartet. Die Augen richten sich erneut gebannt nach Washington, nachdem sich Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin für kurzfristige Treffen und Gespräche mit den US-Behörden aufgemacht haben. Damit bleibt die Hoffnung auf einen für die Schweiz weniger schmerzhaften Deal in letzter Minute. Für den Nachmittag hiesiger Zeit ist ein Gespräch zwischen Bundespräsidentin Keller-Sutter und US-Aussenminister Rubio geplant.