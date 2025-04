Allerdings gebe es ein wenig Hoffnung auf eine mögliche Lösung im Zollstreit. Dies sorge für einen gewissen Optimismus, heisst es weiter. Die USA teilten mit, dass fast 70 Länder sie zwecks Verhandlungen über die Zölle kontaktiert hätten. Dagegen geht der Streit der USA mit China in eine weitere Runde. Trump fordert von der chinesischen Führung, die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Andernfalls werde er China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen. Derweil zeigt sich die EU verhandlungsbereit und bietet den USA ein Freihandelsabkommen für Industriegüter an. Dennoch sollen erste Gegenmassnahmen bereits am kommenden Dienstag in Kraft treten. Von Sonderzöllen betroffen wären US-Produkte wie Jeans, Motorräder oder Erdnussbutter. Zudem hätten in der Zwischenzeit auch Grossinvestoren, US-Bankenchefs und sogar «Freund» Elon Musk Kritik geäussert. «Vielleicht wird der interne Druck in den USA schliesslich den Kurs von Trump ändern», hofft Swissquote-Expertin Ipek Ozkardeskaya.