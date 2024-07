Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenstart etwas höher erwartet. Nach der schwachen Vorwoche hoffen Händler auf eine Gegenbewegung. Allerdings dürften sich die Investoren zunächst vorsichtig verhalten. Denn im Fokus steht die US-Politik. US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im November nicht länger für eine zweite Amtszeit antreten. Bidens Rückzug so kurz vor der Wahl sei eine dramatische Wende und verursache weiteres Chaos in einem ohnehin historischen US-Wahljahr. «Das muss erst neu sortiert werden», sagt ein Händler. Derzeit zeigten die Märkte aber noch keine grösseren Reaktionen. Aber es könnte durchaus noch zu höherer Volatilität an den Märkten führen, bis klar sei, wer auf Biden folge, sagt ein anderer Händler.