Die Ölpreise hatten zu Wochenbeginn zeitweise nahe 120 US-Dollar je Barrel erreicht, ausgelöst durch die Eskalation im Iran-Konflikt. Am Mittwoch wurde für ein Barrel Brent-Öl zuletzt nur noch rund 87,66 USD bezahlt. Im Markt wird darauf verwiesen, dass mehrere Länder strategische Ölreserven freigeben könnten, um mögliche Angebotsausfälle zu kompensieren. Klare Signale zur Lage im Strasse von Hormus würden aber weiterhin fehlen.