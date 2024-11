Vor allem die gestiegene Inflation in der japanischen Hauptstadt Tokio wird genau beäugt. Sie gilt als Indikator für die landesweite Entwicklung und schürte Spekulationen, die Bank of Japan könnte im Dezember die Zinsen abermals erhöhen. Generell fehlen aber wegen der geschlossenen US-Börsen kursbewegende Impulse. Auch zum heutigen Wochenschluss, am sogenannten «Black Friday», wird nur halbtags gehandelt. In den USA beginnt mit diesem langen Wochenende das Weihnachtsgeschäft. Zudem fragten sich viele Anleger, ob es noch ein Jahresendrally geben werde oder ob das Börsenjahr 2024 bereits gelaufen sei, heisst es am Markt.