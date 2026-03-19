Ölpreis strebt wieder Richtung Jahreshoch

Nach Angriffen auf Anlagen der iranischen Gasindustrie am grössten Gasfeld der Welt, hatte der Iran seinerseits mit Attacken auf Gasfelder und Raffinerien in den Golfstaaten gedroht und diese Drohungen auch bereits umgesetzt. Katar hat grosse Schäden an einer Flüssiggasanlage nach einem Angriff Irans gemeldet. Katar gehört zu den grössten Gasproduzenten der Welt und spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas. Darüber hinaus haben die Vereinigten Arabischen Emirate nach einem Raketenangriff eine Öl- und Gasanlage im Emirat Abu Dhabi geschlossen und US-Präsident Trump dem Iran mit einem massiven Angriff auf das wichtige Gasfeld «South Pars» gedroht.