Erst am Nachmittag werden in den USA die Daten zu den Ausgaben der Konsumenten veröffentlicht, der sogenannte PCE-Index. Er ist das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Entsprechend erhoffen sich Investoren Aufschluss darüber, wann in den USA nun die Zinswende beginnen könnte. Mittlerweile gibt es erste Stimmen, die selbst den Juni als Zeitpunkt für eine erste Senkung in Frage stellen. Vor den US-Daten stehen auch aus der Eurozone Inflationszahlen aus den grossen Ländern Deutschland, Frankreich und Spanien an. Darüber hinaus sorgt die Bank of Japan für Gesprächsstoff. Ihr Notenbankdirektor Hajime Takata gab Signale für eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik.