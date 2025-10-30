Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft kaum verändert, mit allerdings leicht positiver Tendenz. Am Berichtstag haben die Investoren verschiedene wichtige Ereignisse zu verarbeiten. So wirken die Zinsentscheide der Notenbank der USA, von Kanada und Japan nach, wobei insbesondere die zurückhaltenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hinsichtlich einer weiteren Zinssenkung im Dezember eher belasten. Für einen positiven Unterton sorgen hingegen die Nachrichten vom politischen Spitzentreffen zwischen den USA und China.