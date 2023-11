Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Kurse am Mittwoch auf wenig Veränderung in der Eröffnung hin. Die Konsolidierungsphase nach dem Rally seit Ende Oktober scheint sich damit vorerst fortzusetzen. Grundsätzlich habe sich die Stimmung aber nicht verschlechtert, heisst es in Marktkreisen mit Blick auf die beiden zuletzt etwas schwächeren Börsentage. So ist etwa der Start ins Weihnachtsgeschäft in den USA gemäss den Meldungen der Händler mit Rekordumsätzen am Black Friday und am Cyber Monday gut gelungen. Die Befürchtungen, dass die Konsumenten wegen der Inflation ihr Geld horten würden, hätten sich nicht bewahrheitet, heisst es bei Ökonomen.

29.11.2023 08:45