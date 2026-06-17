Im Fokus steht der am Abend hiesiger Zeit anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird weniger auf die Entscheidung selbst geschaut; denn es werden unveränderte Zinsen erwartet. «Der Blick der Anleger wird sich vielmehr auf den ersten Auftritt von Warsh, seinen Ton und die Dotplots richten - und ob es zu einer 'taubenhaften' Überraschung kommt», so ein Börsianer.