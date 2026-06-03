Das geopolitische Hin und Her zeigt sich auch in den Vorgaben aus Übersee. Während der Dow Jones nach Börsenschluss in Europa noch etwas anzog, gab die Tech-Börse Nasdaq frühe Gewinne eher ab. Die asiatischen Börsen legten indes teils deutlich zu. Kräftig abwärts geht es derweil seit Wochenbeginn für den Bitcoin. Nach fast 74'000 Dollar im Montagshandel sackte die Kryptowährung zeitweise auf unter 6'000 Dollar ab. Somit zeigt sich auch hier die gedämpfte Risikobereitschaft der Anleger. Die Ölpreise haben sich derweil auf einem Niveau knapp unter 100 Dollar eingependelt.