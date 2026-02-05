Geprägt wird das Geschehen am Berichtstag von den gigantischen KI-Investitionen der Google-Mutter Alphabet am Vorabend nach Börsenschluss in den USA sowie von der heutigen EZB-Sitzung. Ein Zinsschritt wird dabei zwar nicht erwartet, aber Hinweise auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Bis vor kurzem schien eine weitere Senkung der Zinsen für die EZB kein Thema zu sein, das hat sich mittlerweile aber geändert. Mittlerweile habe die Stimmung wieder gedreht, heisst es etwa in einer Einschätzung der Commerzbank.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr mit +0,01 Prozent praktisch unverändert bei 13'510 Punkten.
Die Mehrheit der Blue Chips verzeichnet derzeit ein positives Vorzeichen, allerdings lediglich im Bereich von +0,1 Prozent. Ausnahmen sind Amrize (+1,4 Prozent) und Logitech (+0,9 Prozent), welche klar höher notieren.
Gegen den Trend geben Novartis (-0,4 Prozent) und die GS von Roche (-0,2 Prozent) nach. Beide haben aber seit Jahresbeginn mit +8 Prozent, bzw. knapp +10 Prozent überdurchschnittlich zugelegt.
Etwas im Fokus stehen die Aktien des Immo-unternehmens SPS im Anschluss an die Jahreszahlen. Vorbörslich stehen die Titel unwesentlich höher. Sämtliche Kennzahlen haben zwar unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Dabei war aber die Bandbreite der Schätzungen ziemlich gross. Insbesondere die Neubewertungen fielen klar tiefer aus als der AWP-Konsens, wofür indes vor allem zwei sehr hohe Schätzungen ausländischer Banken als Ausreisser verantwortlich waren.
Auch Valiant zeigen sich nach Zahlen kaum verändert.
