Nochmals wichtiger für die weitere Marktentwicklung werden allerdings die Ereignisse nach dem hiesigen Börsenschluss. Denn mit Meta, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet legen gleich drei der «Magnificent 7» ihre Zahlen vor. Zudem steht noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Am Markt wird derzeit eine Zinssenkung voll eingepreist. «Insgesamt müssen Anleger heute wohl Überstunden machen und auch der morgige Donnerstag hält mit Zahlen von Apple und Amazon, der EZB-Sitzung sowie dem Treffen zwischen Trump und Xi viel bereit», sagte ein Händler.