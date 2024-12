Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine zurückhaltende Eröffnung ab. Dabei sind die Vorgaben durchaus leicht positiv: auch wenn es der Dow Jones in den USA nicht mehr ganz ins Plus geschafft hat, schloss er wie auch die Nasdaq über dem Stand zum Europaschluss. Da aber am Morgen die PMI-Daten aus China eher enttäuschten und gerade am Nachmittag zahlreiche US-Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, ist nach fünf Handelstagen mit Gewinnen wohl eine kleine Verschnaufpause angebracht.