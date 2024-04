Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag wird der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen kaum verändert erwartet. Weder Dow Jones oder Nasdaq haben am Vorabend nach dem Schluss in Europa grosse Sprünge gemacht, der Nikkei gab indes etwas nach. Auch die Agenda ist relativ dünn gefüllt. Somit fehlen für eine starke Gegenbewegung bislang die nötigen Impulse. Derweil schwelt im Hintergrund weiter ein drohender Flächenbrand der Eskalation im Nahen Osten. So kündigten die USA Sanktionen gegen den Iran an.