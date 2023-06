Etwas Zuversicht hatten am Vortag die jüngsten US-Inflationsdaten dem Markt eingehaucht. Die Teuerung in den USA hat sich im Mai noch etwas deutlicher abgeschwächt als von Analysten erwartet. "Während die schwache Gesamtinflation dem Fed grünes Licht gibt, den Zinserhöhungszyklus zu unterbrechen, wird die anhaltende Kerninflation den Finger des Fed in den kommenden Monaten weiter auf dem Zinserhöhungsknopf schweben lassen", fasst ein Händler die aktuelle Lage zusammen. Dieser Gedanke sei vom Zinsmarkt aufgegriffen worden, wie der Anstieg der 2-jährigen Renditen auf den höchsten Stand seit der Bankenkrise im März zeige. Derweil wird von der EZB am morgigen Donnerstag eine weitere kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.