Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit kaum veränderten Kursen erwartet. Von den US-Vorgaben kommen nur wenig Impulse. So hielt sich der US-Leitindex zwar im Plus und damit auf Rekord-Niveau, bewegte sich im Vergleich zum Börsenschluss in Europa aber kaum. Für die Tech-Werte der Nasdaq lief es indes etwas besser, was Händler den Hoffnungen auf mehr Wachstum in China zuschrieben. Hierzulande herrscht einen Tag vor der Zinsentscheidung der SNB gespannte Zurückhaltung am Markt.