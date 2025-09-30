Auch hierzulande fehlen die Impulse, um die Investoren aus der Reserve zu locken. Dafür feiert der Goldpreis quasi täglich neue Rekorde. Neben dem heimischen KOF Konjunkturbarometer rücken am Vormittag dann Inflationsdaten zahlreicher europäischer Länder in den Blick, bevor am Nachmittag einige US-Daten anstehen. Darunter mit dem Jolts-Bericht zu den offenen Stellen ein erster Hinweis auf den grossen US-Arbeitsmarktbericht zum Ende der Woche - es sei denn, diese Veröffentlichung würde aufgrund des Shutdowns verschoben. «Dann fehlt ein wichtiger Hinweis auf den weiteren Zinspfad des Fed», so ein Händler.