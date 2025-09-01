Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine kaum veränderte Eröffnung zu. Die Vorgaben zum Start in den September sind verhalten, hatten doch am Freitag an der Wall Street Gewinnmitnahmen dominiert. Weitere Impulse aus dem USA sind von den Börsen zumindest zunächst nicht zu erwarten - denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September. Die «US-Themen» bleiben übergeordnet aber dominant.