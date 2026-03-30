Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt und der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. Es scheine auch zu Beginn der fünften Kriegswoche keine Atempause zu geben, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank. Entsprechend befindet sich auch der als Angstbarometer bekannte Volatilitätsindex VSMI weiter auf einem sehr hohen Niveau.
Ölpreis klettert weiter
Angesichts der unverändert angespannten Lage hat auch der Ölpreis über das Wochenende weiter angezogen. Er notiert derzeit im Bereich von 115 US-Dollar je Fass der Sorte Brent, in der Nacht hatte er indes auch schon bei knapp 117 Dollar gelegen.
Für den Schweizer Aktienmarkt berechnet die Bank Julius Bär den Leitindex SMI vorbörslich gegen 08.10 Uhr um 0,40 Prozent im Minus bei 12'520,00 Punkten.
Alle Blue Chips werden dabei tiefer gestellt. Die Mehrheit der Titel büsst im Bereich von 0,3 bis 0,4 Prozent ein, so auch die Schwergewichte Novartis und Nestlé.
Für Richemont (-0,5 Prozent) hat die UBS zwar das Kursziel leicht gesenkt, dabei aber die Einstufung «Buy» unverändert belassen. Die Titel blieben trotz der Kurzielreduktion der Top-Favorit im Sektor und der jüngste Kursrückgang sei übertrieben, meint die UBS mit Blick auf die unveränderte Kaufempfehlung.
Im breiten Markt ziehen gegen den Trend Tecan vorbörslich um 0,6 Prozent an. Das Unternehmen hat am Morgen mit Camila Japur die Ernennung einer neuen Finanzchefin bekanntgegeben, welche im Sommer die zu Siegfried wechselnde Tania Micki ablösen wird.
Auch SIG (+1,1 Prozent) legen nach einer Kurszielerhöhung durch Kepler Cheuvreux zu.
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(AWP)