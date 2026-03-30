Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Nach dem Erholungsversuch zu Beginn der Vorwoche zeichnet sich damit bereits wieder der dritte Verlusttag in Folge ab. Die dreitägige Aufwärtsreise bis zur Wochenmitte habe sich als klassische Bullenfalle entpuppt, heisst es entsprechend in Marktkreisen. Entspannungszeichen im Nahostkonflikt gibt es zu Beginn der Woche kaum. So sind einerseits die Vorgaben der US-Aktien vom Freitagabend tiefrot, noch stärker geben zum Start in die neue Woche einzelne Aktienmärkte in Asien nach.