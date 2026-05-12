Im Fokus steht der Pharmakonzern Roche (PS -0,6 Prozent), der heute seinen viel beachteten Diagnose Tag abhält. Weiter hält Swatch am Vormittag seine Generalversammlung ab, wo der aktivistische Investor Steven Wood einen erneuten Anlauf nimmt, um sich als Vertreter der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Die Inhaberaktien stehen vorbörslich entgegen dem Trend leicht im Plus (+0,2 Prozent).