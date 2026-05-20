Als besonders anfällig gelten derzeit hoch bewertete Wachstums- und Technologieaktien. Der Fokus richtet sich am Mittwoch entsprechend auf die Techwerte, wobei Nvidia als letzter Konzern aus der Gruppe der «Magnificent 7» am Abend seine Quartalszahlen vorlegen wird. Ein Augenmerk liegt zudem auf Inflationsdaten aus der Eurozone, dem Fed-Sitzungsprotokoll am Abend sowie dem US-Ölmarktbericht.