Hierzulande sorgt weiterhin die Hoffnung auf einen Zoll-Deal mit den USA für grundsätzlich positive Stimmung. International rücken derweil mit der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit die dann nachzuholenden Konjunkturdaten und dabei insbesondere die Preis- und Arbeitsmarktdaten in den Blick. Denn auf diese achtet die US-Notenbank Fed für die kommenden Zinsentscheide am stärksten. Allerdings dürfte es mindestens bis zur nächsten Woche dauern, bis erste Daten veröffentlicht werden, merken Experten an.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 8.10 Uhr mit 0,29 Prozent leicht im Plus bei 12'738,89 Punkten. Nach Gewinnen von knapp 1,3 Prozent zum Wochenstart hatte der SMI am Dienstag nochmals kräftiger um fast 2 Prozent angezogen.
Im Fokus stehen Swiss Life (-2,3 Prozent) nach Zahlen. Der Versicherer bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs und ist sowohl im Versicherungs- als auch im Gebührengeschäft gewachsen. Die Erwartungen der Analysten wurden allerdings nur knapp erreicht.
Bereits am Vorabend nach Börsenschluss legten Alcon (+5,2 Prozent) ihre Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Der Augenheilkundekonzern ist zwar beim Umsatz knapp an den Schätzungen vorbeigeschrammt, hat beim Gewinn aber überzeugt. Zudem wurde nach zuletzt zwei Gewinnwarnungen nun der Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.
Abseits der Zahlenvorlagen schloss Sandoz (+1,3 Prozent) eine globalen Lizenzvereinbarung mit EirGenix Inc. für das Brustkrebs-Biosimilar Pertuzum ab. Und Clariant (+1,8 Prozent) gab einen 10-Jahres-Vertrag mit SECCO Petrochemicals zur Lieferung der digitalen Dienstleistungen CLARITY Prime bekannt.
Im breiten Markt ist Ypsomed (+4,7 Prozent) im ersten Geschäftshalbjahr deutlich gewachsen und bestätigte den Ausblick.
dm/uh
(AWP)